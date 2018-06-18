1,5 миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы

Напомним, появилась новость о том, что в России хотят повысить отметку пенсионного возраста. По плану, мужчины будут выходить на пенсию не в 60 лет, а в 65, женщины — не в 55, а в 63 года. Пока закон не принят, но находится на стадии активного обсуждения.

Люди, не желая мириться с таким положением дел, составили петицию, в которой подробно изложили свои мысли.

Они адресовали ее президенту, правительству и Федеральному собранию.

Так, авторы аргументируют свою позицию тем, что средняя ожидаемая продолжительность жизни представителей сильного пола — менее 65 лет. Так, в среднем до этой отметки не доживают 40 % мужчин и 20 % женщин.

Таким образом, множество россиян просто не доживут до получения выплат.

«Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых находится в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы. По оценкам руководства фонда, из 77 миллионов трудоспособного населения регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн руб. в год, в результате чего в Пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн рублей», – цитата из петиции.

По мнению авторов, лишь борьба с неофициальной занятостью станет основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда.

Петиция по ссылке.