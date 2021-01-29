1 февраля возможны отключения света в некоторых поселениях района

1 февраля возможны отключения света в некоторых поселениях района
фото: park-inno.ru

1 февраля возможны отключения света в некоторых поселениях района

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7 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОтключения светаРоссети

Краснодарские электросети информируют о возможном отключении света 1 февраля. 

Старомышастовская

Время: с 8:00 до 17:00. 

  • ул. Фрунзе,
  • ул. Энгельса,
  • ул. Горького,
  • ул. Кржижановского.

Новотитаровская

Время: с 8:00 до 17:00. 

  • ул. Нахимова,
  • ул. Чехова.

Янтарный

Время: с 8:00 до 17:00. 

  • ул. Роз,
  • ул. Цветочная,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Малиновая,
  • ул. Рябиновая.

Динская

Время: с 8:00 до 17:00. 

  • ул. Суворова.

Нововеличковская

Время: с 8:00 до 17:00. 

  • ул.Свердлова,
  • ул. Фрунзе.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»
«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

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