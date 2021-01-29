1 февраля возможны отключения света в некоторых поселениях района

Краснодарские электросети информируют о возможном отключении света 1 февраля.

Старомышастовская

Время: с 8:00 до 17:00.

ул. Фрунзе,

ул. Энгельса,

ул. Горького,

ул. Кржижановского.

Новотитаровская

Время: с 8:00 до 17:00.

ул. Нахимова,

ул. Чехова.

Янтарный

Время: с 8:00 до 17:00.

ул. Роз,

ул. Цветочная,

ул. Солнечная,

ул. Малиновая,

ул. Рябиновая.

Динская

Время: с 8:00 до 17:00.

ул. Суворова.

Нововеличковская

Время: с 8:00 до 17:00.

ул.Свердлова,

ул. Фрунзе.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»

«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).