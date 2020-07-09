1 сентября традиционные школьные линейки отменяются
Об этом стало известно от министра просвещения Сергея Кравцова на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
Причина та же – коронавирус.
Как именно тогда организуют День знаний, пока неизвестно. Но эксперт заявил, что это будет “иной” формат.
Соблюдение всех необходимых требований при этом обязательно.
Планируется, что с осени школьники будут обучаться очно.
В России массовые мероприятия для детей запрещены до 2021 года, такое решение ранее принял Роспотребнадзор.
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