1 сентября традиционные школьные линейки отменяются

Об этом стало известно от министра просвещения Сергея Кравцова на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Причина та же – коронавирус.

Как именно тогда организуют День знаний, пока неизвестно. Но эксперт заявил, что это будет “иной” формат.

Соблюдение всех необходимых требований при этом обязательно.

Планируется, что с осени школьники будут обучаться очно.





В России массовые мероприятия для детей запрещены до 2021 года, такое решение ранее принял Роспотребнадзор.