1 сентября традиционные школьные линейки отменяются

1 сентября традиционные школьные линейки отменяются

1 сентября традиционные школьные линейки отменяются

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15 часов назад 1 сентября 20201 сентября в новом формате1 сентяряГазета РВСДинской районНовости Динского районаШколы Динского района

Об этом стало известно от министра просвещения Сергея Кравцова на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Причина та же  коронавирус.

Как именно тогда организуют День знаний, пока неизвестно. Но эксперт заявил, что это будет “иной” формат.

Соблюдение всех необходимых требований при этом обязательно.

Планируется, что с осени школьники будут обучаться очно.


В России массовые мероприятия для детей запрещены до 2021 года, такое решение ранее принял Роспотребнадзор.

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