10 «А» класс. И спустя полвека ежегодно собираются вместе

Скоро 1 сентября, ученики пойдут в школу, кто впервые, кто наоборот, так сказать, выходит на финишную прямую, чтобы получить заветный аттестат. Для выпускников через год прозвучит последний звонок, жизнь разбросает их по разным городам и селам. Некоторые будут поддерживать школьные отношения, но не все и недолго. И на это есть свои причины: дела, заботы, семья.

Иногда, может быть, встретятся на встрече одноклассников, но разве все сейчас посещают такие мероприятия?

А ведь исключения все же есть!

«Я знаю не по наслышке об одном таком выпуске, это 10 «А» класс 1966 года выпуска, станица Пластновская, школа № 5, классный руководители – Виктор Борисович Дельфинов (светлая ему память) и Николай Александрович Бражник», – рассказывает сестра одной из выпускниц Елена Витальевна.

Она вспоминает, что это был очень дружный все 10 лет класс. Они проводили и в школе, и после занятий очень много времени вместе. Спортивные мероприятия, турпоходы, походы в кино, повзрослев, бегали на танцы. Это были прекрасные годы, годы когда ребята вместе взрослели, дружили, влюблялись. И по сей день эта крепкая связь, которая когда-то много лет назад связала этих мальчишек и девчонок, крепка и нерушима.

Сейчас эти ученики уже бабушки и дедушки, а некоторые уже прабабушки. Прошло 53 года со дня выпускного бала, где они были красивы и молоды, но они помнят друг друга, созваниваются, но самое главное, встречаются ежегодно. И первая суббота сентября для них уже много лет не просто начало осени, а день встречи одноклассников. Из Волгограда, Пятигорска, Таганрога, Новороссийска, Краснодара, Кабардинки, Подмосковья, Одессы они едут в Пластуновскую на встречу.

«Этот день всегда проходит весело. Обязательно фотография на крыльце родной школы. В прошлом году у них был свой «горнист», «барабанщик» и «знаменосец», все как в школе. А сколько воспоминаний, смеха, песен под гитару, частушек под гармошку. Хорошее настроение. И пусть они уже не так молоды внешне, но душа у них молода и задорна.

Пусть этот рассказ будет примером для наших детей, внуков, всех потомков. Я лично им завидую! Пронести дружбу сквозь годы – это бесценно!» – подытожила Елена Витальевна.

Вот имена учеников 10 «А» класса 1966 года выпуска: