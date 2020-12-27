Фото: psyfactor.org
10 важных видов социальной поддержки в 2020 году
В 2020 году произошло много изменений в законах, касающийся социальной поддержки семей.
Итоговую подборку создал портал "Госуслуги". ⠀
Вот главное, что изменилось в 2020 году и сейчас действует.
- Материнский капитал можно получить на первого ребенка.
- Маткапитал на второго ребенка стал больше.
- Выплаты на первого и второго ребенка можно получать до 3 лет.
- Появились ежемесячные выплаты от 3 до 7 лет.
- Повышена минимальная сумма пособия по уходу до полутора лет.
- Кроме алиментов можно взыскать расходы на жилье.
- Заработала программа льготной ипотеки под 6,5%.
- Дети имеют преимущество при зачислении в школу, где учатся братья и сестры.
- Учащиеся начальной школы получают горячее питание бесплатно.
- Документы для поступления в вуз можно подать онлайн.
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