11 новых автобусов передали Динскому району (видео)

Сегодня, 19 сентября, Динской район получил 11 новых комфортабельных автобусов, которые совсем скоро выйдут на маршрут.

Как рассказал начальник управления пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Виктор Паньков, предприятие “Кубаньтранссервис”, которое обслуживает маршруты №107, №108, №122, №127 между Динской и Краснодаром разработало инвестпроект. Он попал под краевую программу софинансирования “Социально-экономическое инновационное развитие Краснодарского края”. Большая часть денег была выделена из краевого бюджета, часть - собственных средств. На приобретение автобусов потрачено более 100 миллионов рублей. Машины отечественного производства выйдут на маршрут № 107.





“Марка автобусов “Нефаз”. Транспорт предназначен для перевозки на пригородных маршрутах. Автобусы оборудованы системой кондиционирования, обеспечена доступность для инвалидов”, - объясняет Виктор Паньков.

На одном из автобусов показали насколько удобно и быстро теперь смогут молодые мамы с колясками заходить в общественный транспорт. Вся процедура заняла чуть больше минуты, в то же время девушке не пришлось прилагать никаких усилий для подъема коляски.

“Очень удобно, а это, на мой взгляд, - главное”, - отметила девушка с малышом.

О значимости события сказала и заместитель главы района Елена Трофименко:

“Сегодня на Кубани большое внимание уделяется пассажирским перевозкам, мы видим как изменяется транспортное хозяйство. Динской район находится в непосредственной близости от краевого центра, наши жители часто бывают там и видят, что на улицах Краснодара появляются новые автобусы, троллейбусы. Сегодня такое радостное событие происходит и у нас. Район получает 11 новых автобусов: больших, комфортабельных, оснащенных системой ГЛОНАСС, кондиционированием воздуха, устройством для поднятия и перевозок маломобильных граждан”.

Замглавы района отметила, что такие автобусы делают поездку в город и обратно комфортной и безопасной, и выразила благодарность за проделанную работу губернатору Вениамину Кондратьеву, Министерству Транспорта и дорожного хозяйства, руководителям предприятия.

“Надеемся, что сегодняшнее событие будет позитивным и начнет новую страницу в преображении транспортного и дорожного хозяйства Динского района”, - подытожила она.

Наталья Бережная



