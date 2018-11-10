11 ноября к Земле приблизится «комета смерти»

11 ноября к Земле приблизится «комета смерти»
ФОТО: https://ria.ru

11 ноября к Земле приблизится «комета смерти»

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3 часа назад АстероидыК Земле приближается кометаКомета смертиКосмос

Астероид, который, по мнению  специалистов NASA  представляет собой мертвую комету,  подойдет к Земле на расстояние  в 38 миллионов километров 11 ноября 2018-го года.

Впервые это небесное тело попало в поле зрения ученых в 2015-м году. Тогда ему дали название  астероид 2015 ТВ14. Три года назад он пролетел на расстоянии  около полумиллиона километров от нашей планеты,  и астрофизикам удалось сделать несколько снимков.

Из-за формы, напоминающей человеческий череп,  он и получил название «комета смерти».  Нынешняя встреча  с небесным телом никакой угрозы для Земли не несет из-за незначительного размера астероида и большого расстояния от нашей планеты.

Кстати, в следующий раз «комета смерти» приблизится к Земле  в 2082-м году.

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