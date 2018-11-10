11 ноября к Земле приблизится «комета смерти»

Астероид, который, по мнению специалистов NASA представляет собой мертвую комету, подойдет к Земле на расстояние в 38 миллионов километров 11 ноября 2018-го года.

Впервые это небесное тело попало в поле зрения ученых в 2015-м году. Тогда ему дали название астероид 2015 ТВ14. Три года назад он пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от нашей планеты, и астрофизикам удалось сделать несколько снимков.

Из-за формы, напоминающей человеческий череп, он и получил название «комета смерти». Нынешняя встреча с небесным телом никакой угрозы для Земли не несет из-за незначительного размера астероида и большого расстояния от нашей планеты.

Кстати, в следующий раз «комета смерти» приблизится к Земле в 2082-м году.