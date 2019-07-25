12 интеллектуальных камер установят на въездах в Краснодар

Камеры будут распознавать номера и подсчитывать количество автомобилей, проезжающих под ними.

Мэр Краснодара Евгений Первышов пояснил, что новые камеры станут дополнением к существующей системе видеонаблюдения на магистральных въездах в Краснодар. Это позволит в полной мере контролировать транспортный поток, въезжающий в город, а в случае какого-либо нарушения оперативно реагировать и принимать соответствующие меры.



Установят интеллектуальные камеры видеонаблюдения в пригороде Краснодара, на 6 дополнительных въездах в город: х. Ленина, х. Копанской, пос. Знаменский, ст. Елизаветинская, х. Водники и пос. Северный.

Они смогут определять автомобили нарушителей по госномеру, автоматически выполнять различные функции для обеспечения безопасности горожан и мониторить транспортный поток. Сейчас камеры тестируют. Проверять их работу будут в течение двух месяцев.

Будьте бдительны при въезде в краевую столицу и соблюдайте ПДД.