12 лайфхаков с маслом: полируем мебель, убираем грязные следы и не только

Подсолнечное масло – не просто продукт для приготовления различных блюд, но и идеальный помощник в различных ситуациях. Мы подготовили перечень случаев, в которых вы поймете, насколько полезным может быть масло.

1. Полировка мебели

С помощью двух ингредиентов – соли и масла – можно убрать следы от горячей посуды. Заворачиваем соль в мягкую ткань и протираем пятно, после этого пропитываем фланелевую тряпку подсолнечным маслом и вытираем насухо.

Если деревянная мебель потускнела, берем винный уксус и все то же масло, примерно одинаковое количество, смачиваем в растворе тряпочку без ворса и натираем полированную поверхность.



2. Следы от этикеток, наклеек

Берем ватный диск и наносим небольшое количество масла. Тщательно протираем липкий остаток наклейки. Если этикетка не поддается, прикладываем вату с маслом к участку на 15 минут, затем вновь протираем.

3. Уход за обувью

На мягкую ткань наносим несколько капель масла и протираем покрытые разводами либо поцарапанные ботинки из гладкой кожи. После впитывания полируем обувь до блеска.

4. Удаляем черные точки

Умываемся и тщательно вытираем лицо. Смачиваем руки подсолнечным маслом так, чтобы они скользили по лицу, и аккуратно наносим на кожу. Хорошо массируем участки с точками около 5-7 минут. Далее возьмем махровое полотенце, смочим в теплой воде, слега отожмем и накроем лицо на 15 минут. После такого релакса взбиваем немного средства для умывания в пену и вновь массируем проблемные места, в конце смываем водой.







5. Отмываем суперклей

Если на ваших руках остался суперклей, обильно смочите их маслом и втирайте его в кожу. Далее необходимо протереть загрязненные места щеткой и помыть руки с мылом.







6. Смазывание скрипящих петель

Скрипящие двери способны вывести из себя кого угодно. Конечно, можно просто поменять ненавистный предмет беспокойства на новый, но это довольно затратно, а есть способ исправить ситуацию подручными средствами.

Набрать масло в шприц и смазать движущиеся части, остатки же протереть салфеткой.





7. Масло заменит крем для ног

С помощью пилки обработайте стопы, а затем нанесите небольшое количество масла, втирая его. После этого наденьте хлопковые носки. Лучше в таком виде лечь спать, чтобы средство впиталось.



8. Скраб для тела



Необходимо смешать молотый кофе и подсолнечное масло (3 к 1). Вот и весь рецепт.

9. Уход за чугунными сковородками

Удалить ржавчину с посуды – это довольно сложная задача для хозяек, поэтому лучше делать следующую профилактику: после мойки нужно протирать сковороду насухо и наносить на поверхность слой масла (без фанатизма!).



10. Чтобы сыр не остался на терке



Если вам нужно натереть мягкий сыр, да так, чтобы его частицы не остались на терке, смажьте инструмент растительным маслом.

11. Убираем запах чеснока с разделочной доски



Помыли доску, а запах лука или чеснока никуда не исчез? Протрите ее салфеткой, пропитанной маслом, после чего ополосните доску водой.



12. Снимаем макияж



Смачиваем ватный диск водой, наносим немного масла и протираем лицо. Такой нехитрый способ работает даже с тушью и подводкой. После этого умываемся.



