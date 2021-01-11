12 января возможны отключения света в некоторых станицах района

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения 12 января.

Старомышастовская

ул. Шмидта,

ул. Южная,

пер. Южный,

ул. Заречная,

х. Новый.

Причина отключения: обрезка веток.

Время: 8.00-17.00.



Динская

ул. Краснодарская,

пер. Железнодорожный,

пер. Краснодарский.

Причина отключения: обрезка веток и техническое обслуживание трансформаторных подстанций.

Время: 8.00-17.00.



Новотитаровская

ул. Кирова,

ул. Крупской,

пер. Кирова.

Причина отключения: перераспределение нагрузок.

Время: 8.00-17.00.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).