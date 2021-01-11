12 января возможны отключения света в некоторых станицах района

12 января возможны отключения света в некоторых станицах района
Фото: gtrkkursk.ru

12 января возможны отключения света в некоторых станицах района

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4 дня назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяОтключение света в Динском районеСтаромышастовская

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения 12 января.

Старомышастовская

  • ул. Шмидта,
  • ул. Южная,
  • пер. Южный,
  • ул. Заречная,
  • х. Новый.

Причина отключения: обрезка веток.
Время: 8.00-17.00.

Динская

  • ул. Краснодарская,
  • пер. Железнодорожный,
  • пер. Краснодарский.

Причина отключения: обрезка веток и техническое обслуживание трансформаторных подстанций.

Время: 8.00-17.00.


Новотитаровская

  • ул. Кирова,
  • ул. Крупской,
  • пер. Кирова.

Причина отключения: перераспределение нагрузок.

Время: 8.00-17.00. 

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

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