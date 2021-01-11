Фото: gtrkkursk.ru
12 января возможны отключения света в некоторых станицах района
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения 12 января.
Старомышастовская
- ул. Шмидта,
- ул. Южная,
- пер. Южный,
- ул. Заречная,
- х. Новый.
Причина отключения: обрезка веток.
Время: 8.00-17.00.
Динская
- ул. Краснодарская,
- пер. Железнодорожный,
- пер. Краснодарский.
Причина отключения: обрезка веток и техническое обслуживание трансформаторных подстанций.
Время: 8.00-17.00.
Новотитаровская
- ул. Кирова,
- ул. Крупской,
- пер. Кирова.
Причина отключения: перераспределение нагрузок.
Время: 8.00-17.00.
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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