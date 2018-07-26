«120 тысяч рублей от «Сбербанка» - очередной фейк
На просторах интернета снова появилась очередная фейковая рассылка. На этот раз речь идет об одном из крупнейших банков России.
Мошенническое сообщение содержит следующий текст: «Сбербанк дарит первым 3000 человек бесплатную кредитную карту с 120.000,00 ₽ на балансе. Спешите, такой возможности больше не будет». Далее содержится ссылка на незаконный сайт.
«РВС» связалась с представителями «Сбербанка», которые прокомментировали данную новость:
«Такой акции банк не проводит. Рекомендуем не переходить по данной ссылке, так как она может содержать вирусные данные.
Со всеми действующими акциями «Сбербанка» можно ознакомиться на официальном сайте: www.sberbank.ru».
Не стоит реагировать на сообщения подобного характера вообще. Ни в коем случае не переходите по имеющимся ссылкам, дабы обезопасить свое мобильное устройство. Ведь не зря говорят, что бесплатный сыр — только в мышеловке.
Комментарии
Да уж.. Мошенники всё не унимаются и как обычно действуют через наивность людей, хотя давно понятно, что от подобных рассылок никогда ничего хорошего ждать не стоит. Хорошо, что сообщения на эту тему периодически появляются в сети, это помогает лишний раз напомнить о личной безопасности.