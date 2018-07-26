«120 тысяч рублей от «Сбербанка» - очередной фейк

«120 тысяч рублей от «Сбербанка» - очередной фейк
Не доверяйте "слишком сладким" обещаниям. (Фото: temabankov.ru)

«120 тысяч рублей от «Сбербанка» - очередной фейк

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11 часов назад Будьте осторожныВирусГазета РВСНовостиОбманРазводРассылкаСбербанкСбербанк дарит 120 тысяч рублейФейкФейковая расылка

На просторах интернета снова появилась очередная фейковая рассылка. На этот раз речь идет об одном из крупнейших банков России.

Мошенническое сообщение содержит следующий текст: «Сбербанк дарит первым 3000 человек бесплатную кредитную карту с 120.000,00 ₽ на балансе. Спешите, такой возможности больше не будет». Далее содержится ссылка на незаконный сайт.

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«РВС» связалась с представителями «Сбербанка», которые прокомментировали данную новость:

«Такой акции банк не проводит. Рекомендуем не переходить по данной ссылке, так как она может содержать вирусные данные.

Со всеми действующими акциями «Сбербанка» можно ознакомиться на официальном сайте: www.sberbank.ru».

Не стоит реагировать на сообщения подобного характера вообще. Ни в коем случае не переходите по имеющимся ссылкам, дабы обезопасить свое мобильное устройство. Ведь не зря говорят, что бесплатный сыр — только в мышеловке.

Комментарии

Гость
Гость 6 часов назад

Да уж.. Мошенники всё не унимаются и как обычно действуют через наивность людей, хотя давно понятно, что от подобных рассылок никогда ничего хорошего ждать не стоит. Хорошо, что сообщения на эту тему периодически появляются в сети, это помогает лишний раз напомнить о личной безопасности.

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