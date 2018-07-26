«120 тысяч рублей от «Сбербанка» - очередной фейк

На просторах интернета снова появилась очередная фейковая рассылка. На этот раз речь идет об одном из крупнейших банков России.

Мошенническое сообщение содержит следующий текст: «Сбербанк дарит первым 3000 человек бесплатную кредитную карту с 120.000,00 ₽ на балансе. Спешите, такой возможности больше не будет». Далее содержится ссылка на незаконный сайт.

«РВС» связалась с представителями «Сбербанка», которые прокомментировали данную новость:

«Такой акции банк не проводит. Рекомендуем не переходить по данной ссылке, так как она может содержать вирусные данные.

Со всеми действующими акциями «Сбербанка» можно ознакомиться на официальном сайте: www.sberbank.ru ».

Не стоит реагировать на сообщения подобного характера вообще. Ни в коем случае не переходите по имеющимся ссылкам, дабы обезопасить свое мобильное устройство. Ведь не зря говорят, что бесплатный сыр — только в мышеловке.