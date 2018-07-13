13 фактов о пятнице, 13-м

1. Параскаведекатриафобия. Именно так называется патологическая боязнь пятницы, 13-го. Не смогли прочесть? Мы тоже. Однако это весьма распространенное заболевание, которым страдают более 60 миллионов человек в мире. Многие из них в пятницу, 13-го, не выходят на работу и не водят машину, а некоторые даже стараются не вставать с постели, чтобы не навлечь беду.

2. Раз в двести дней выпадает пятница, 13-е. Это один-два раза в год. В среднем. В этом году – две. Одна прошла в апреле. Больше не будет.

3. Хакеры. Вот кто любит пятницы, 13-е! Именно на эти дни выпадает самое большое количество DOS-атак и запусков вирусов. Первый такой интернет-"беспредел" произошел в 1988 году. Вирус под названием Jerusalem стер более тысячи файлов с компьютеров во всем мире. С тех пор запускать вирус в пятницу, 13-го, стало своеобразной хакер-традицией.

4. Психологи очень любят пятницы, 13-е. Еще бы, ведь эти дни поставляют им половину объема работ. Беспокойтесь чаще и приходите к нам на прием успокаиваться.

5. Англичане в эти дни чаще попадают в ДТП.

6. А голландцы, наоборот, реже. В центре страховой статистики Нидерландов подсчитали, что в пятницу, 13-го, случается меньше аварий, чем в другие дни, т. к. люди склонны вести себя более осторожно.

7. Во многих отелях нет 13-го этажа, в аэропортах – секции № 13, а в больницах - палат под этим номером. У нас все чаще палаты № 6.

8. Все дело в книге. Олигарх Томас Лоусон, работавший брокером в Бостоне, написал книгу о мистическом дне – пятнице, 13-м. В ней рассказывалось о деталях биржевых махинаций, которые проворачивали в пятницу тринадцатого числа, пользуясь страхами и опасениями отдельных людей. Книга, которая вышла в свет в 1907-м году, так и называлась – "Пятница, 13-е" (Friday the Thirteenth). Именно успех этой книги и обеспечил распространенное ныне в народе устоявшееся выражение "пятница, 13-е".

9. Счастье! Вот что приносила пятница, 13-е, по мнению древних майя. Но мы у них об этом уже не спросим, потому как все майя вымерли.

10. Все беды от пятницы, 13-го. Некоторые толкователи Библии вполне серьезно утверждают, что Ева сорвала яблоко и согрешила именно в пятницу, 13 числа. С тех пор как-то все и не задалось.

11. Фидель Кастро родился в пятницу, 13-го августа 1926 года. Не знаем, к чему это в данной подборке, но оставим. Мало ли что.

12. Трясет землю и льет дождь? Посмотрите на календарь. Чаще всего природные катаклизмы случаются именно в эти дни. Так подсчитали метеорологи. Не знаем, не знаем, у нас вон град прошел обычного числа.

13. Виновато число 12! Число 13 страдает от того, что следует сразу за 12, которое считается идеальным числом: 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 Олимпийских богов, 12 подвигов Геракла, 12 колен Израилевых, 12 апостолов Иисуса Христа тому доказательства.