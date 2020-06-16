13-летнему Саше с ДЦП нужна помощь, чтобы сделать свои первые шаги

«Мы родители замечательного мальчика Александра. Родился он 3 сентября 2006 года. С 2 лет ему был поставлен диагноз ДЦП и у нас началась постоянная борьба за сына», - начала свою историю мама Саши Людмила Грабар из Динской.

На сегодняшний день ему сделано 3 серьезные операции: в 2012 году поведена операция в Краснодаре в ТОО ДККБ, в 2014 году – в Санкт-Петербурге в ФГБУ НИДОИ им. Г. И. Турнера, в январе 2019 года находился на лечении в травматолого-ортопедическом отделении РНЦ «ВТО» им. Г. А. Илизарова. Там ему была проведена операция «Открытое вправление вывиха правого бедра, ацетабулопластика справа».

С взрослением у Саши к основному диагнозу ДЦП появились и другие: эквино-вальгусная деформация стоп, пронационная установка кистей, нарушение осанки по сколиотическому типу, деформация грудной клетки.

«В настоящее время мы наблюдаемся в Новороссийске в «Ортопедическом центре ОРТО-Н», где по индивидуальным замерам ребенка ему делают средства реабилитации, которые так необходимы после операций. В 2019 году мы уже приобретали в этом центре для Саши корсет «Шено» и тутор на ногу общей стоимостью 100 тысяч рублей, но в этом году нам надо сделать аппарат на нижние конечности и туловище и тутора стоимостью 150 тысяч рублей, чтобы Саша смог стоять и начинать делать свои первые шаги», – рассказывает Людмила.

Семья обращалась в фонды, но в помощи им отказали.

«Они мотивируют это тем, что ребенок уже большой, ему 13 лет. Честно сказать, у нас фонды с неохотой помогают детям с ДЦП, так как им помощь нужна постоянно, а у родителей не всегда хватает средств», – продолжает мама мальчика.

Саша очень смышленый, позитивный мальчик, он учится в школе, увлекается LEGO, у него много друзей. Семья будет благодарна за любой посильный вклад в приобретение аппарата для Саши, чтобы он смог сделать «маленький шаг» в большую жизнь.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк, карта 4276 3000 1548 1149 (Людмила Романовна Г.).

Карта привязана к номеру 8 (918) 362-57-06



