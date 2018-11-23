14 миллионов потратил спонсор на оборудование для Динской ЦРБ

В Динской ЦРБ на днях появились цифровой рентгеновский аппарат, лабораторное оборудование, биохимический и гематологический анализаторы. Как пояснил главный врач медицинского учреждения Эдуард Асланян, это значительно улучшит диагностику и для стационарных, и для амбулаторных больных. Но часть анализов попрежнему будут возить в краевой центр. В Краснодаре проводят такой спектр анализов, который в муниципальных образованиях не делают. Поэтому для амбулаторных больных основной объем обследования все же проходит через краевой лабораторный центр. Равных которому нет в крае. Оборудование на сумму 14 миллионов рублей приобретено за счет спонсорской помощи.

Ранее «РВС» писала, что в 2018 году в ЦРБ появится аппарат для компьютерной томографии. По словам главного врача, это произойдет в декабре. Сейчас в Динской ЦРБ заканчивается подготовка помещения для его установки.