14 миллионов потратил спонсор на оборудование для Динской ЦРБ

14 миллионов потратил спонсор на оборудование для Динской ЦРБ
Фото из личного архива Эдуарда Асланяна

14 миллионов потратил спонсор на оборудование для Динской ЦРБ

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8 часов назад 14 миллионов для ЦРБАнализыАппарат КТДинскаяДинская ЦРБНовостиОборудованиеСпонсорская помощь

В Динской ЦРБ на днях появились цифровой рентгеновский аппарат, лабораторное оборудование, биохимический и гематологический анализаторы. Как пояснил главный врач медицинского учреждения Эдуард Асланян, это значительно улучшит диагностику и для стационарных, и для амбулаторных больных. Но часть анализов попрежнему будут возить в краевой центр. В Краснодаре проводят такой спектр анализов, который в муниципальных образованиях не делают. Поэтому для амбулаторных больных основной объем обследования все же проходит через краевой лабораторный центр. Равных которому нет в крае. Оборудование на сумму 14 миллионов рублей приобретено за счет спонсорской помощи.

Ранее «РВС» писала, что в 2018 году в ЦРБ появится аппарат для компьютерной томографии. По словам главного врача, это произойдет в декабре. Сейчас в Динской ЦРБ заканчивается подготовка помещения для его установки.

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