15-19 февраля в 17 многоквартирных домах отключат газ. Адреса

Специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проведут в Южном, Динской и Васюринской плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Работы будут вестись с полным отключением газа.

График следующий.

🌳ДИНСКАЯ

15-16 февраля

ул. Спортивная, 8

ул. Кубанская, 34

ул. Гоголя, 82

15-16 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

16 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-17 февраля

ул. Кондратенко, 10

ул. Красная, 105

ул. Калинина, 46а

15-17 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-18 февраля

ул. Кирова, 117

ул. Кондратенко, 16

ул. Калинина 46

15-18 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-19 февраля

ул. Кондратенко, 8

15-19 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳ЮЖНЫЙ

15-17 февраля

ул. Мира, 43

ул. Садовая, 9

15-17 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-18 февраля

ул. Новая, 23а, корпусы 1, 2, 3

15-18 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳ВАСЮРИНСКАЯ

15-19 февраля

ул. Суворова, 3

Комсомольская, 60

15-19 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.