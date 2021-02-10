15-19 февраля в 17 многоквартирных домах отключат газ. Адреса
Специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проведут в Южном, Динской и Васюринской плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Работы будут вестись с полным отключением газа.
График следующий.
🌳ДИНСКАЯ
15-16 февраля
- ул. Спортивная, 8
- ул. Кубанская, 34
- ул. Гоголя, 82
15-16 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
16 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-17 февраля
- ул. Кондратенко, 10
- ул. Красная, 105
- ул. Калинина, 46а
15-17 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
17 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-18 февраля
- ул. Кирова, 117
- ул. Кондратенко, 16
- ул. Калинина 46
15-18 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
18 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-19 февраля
- ул. Кондратенко, 8
15-19 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳ЮЖНЫЙ
15-17 февраля
- ул. Мира, 43
- ул. Садовая, 9
15-17 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
17 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-18 февраля
- ул. Новая, 23а, корпусы 1, 2, 3
15-18 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
18 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳ВАСЮРИНСКАЯ
15-19 февраля
- ул. Суворова, 3
- Комсомольская, 60
15-19 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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