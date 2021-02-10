15-19 февраля в 17 многоквартирных домах отключат газ. Адреса

15-19 февраля в 17 многоквартирных домах отключат газ. Адреса
Фото: lentachel.ru

15-19 февраля в 17 многоквартирных домах отключат газ. Адреса

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3 часа назад ВасюринскаяГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаОтключение газаЮжный

Специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проведут в Южном, Динской и Васюринской плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Работы будут вестись с полным отключением газа.

График следующий.

🌳ДИНСКАЯ

15-16 февраля

  • ул. Спортивная, 8
  • ул. Кубанская, 34
  • ул. Гоголя, 82

15-16 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

16 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-17 февраля

  • ул. Кондратенко, 10
  • ул. Красная, 105
  • ул. Калинина, 46а

15-17 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-18 февраля

  • ул. Кирова, 117
  • ул. Кондратенко, 16
  • ул. Калинина 46

15-18 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-19 февраля

  • ул. Кондратенко, 8

15-19 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳ЮЖНЫЙ

15-17 февраля

  • ул. Мира, 43
  • ул. Садовая, 9

15-17 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-18 февраля

  • ул. Новая, 23а, корпусы 1, 2, 3

15-18 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳ВАСЮРИНСКАЯ

15-19 февраля

  • ул. Суворова, 3
  • Комсомольская, 60

15-19 февраля – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 февраля – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

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