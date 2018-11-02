15 аккумуляторов вытащили из машин динские воры
Следственный отдел ОМВД России по Динскому району завершил расследование уголовного дела по факту краж. Оно является многоэпизодным, так как зафиксирован не один случай воровства. Обвиняемыми являются двое местных жителей — 23 и 24 лет.
По версии следствия, они похитили аккумуляторные батареи из 15 автомобилей жителей Динского и Кореновского районов. Сумма общего ущерба составила свыше 200 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев и установили личности злоумышленников.
Молодых людей задержали по месту их проживания.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет (согласно части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»).
Сейчас обвиняемые помещены в изолятор временного содержания.
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