16 контейнеров для раздельного сбора мусора установлены в райцентре
Для раздельного сбора мусора АО "Мусороуборочная компания" установила в станице Динской уже 16 новых контейнеров.
Емкости для сбора полиэтиленовых бутылок и пластиковых флаконов, а также для складывания исключительно макулатуры расположены по следующим адресам:
ул. Дружбы – ул. Пластуновская (спорткомплекс) - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
ул. Гоголя, 127 (МКД) - 1 МК под бумагу;
ул. Кирова, 116 (МКД) - 1 МК под бумагу;
ул. Октябрьская - ул. Новая (МКД) - 1 МК под бумагу;
ул. Красная, 97/1 - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
администрация МО Динской район - 1 МК под бумагу;
ул. Суворова (выезд на с. Первореченское) - 1 МК под бумагу;
ул. Театральная, 11 - 1 МК под бумагу;
ул. Тельмана, 147 (МКД) - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
ул. Пушкина, 2 - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
ул. Жлобы – пер. Украинский - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
ул. Жлобы – ул. Кочетинская - 1 МК под бумагу;
ул. Красная – ул. Широкая - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
ул. Новая – ул. Пластуновская - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
ул. Спортивная 1/1 - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу;
ул. Мира 1 (ДК) - 1 МК под пластик + 1 МК под бумагу.
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