Путин о пособиях, маткапитале, бесплатном питании и не только

Владимир Путин в 16-й раз выступил с посланием Федеральному Собранию. В этом году это происходило в Центральном зале «Манеж» в Москве. Президент отметил, что оно впервые оглашается в самом начале года.

Первая тема, с которой он начал, стала демография. В его речи звучали следующие тезисы.

В стране наступил сложный демографический период. Уровень рождаемости снова падает. Глава государства сравнил годы войны и 90-е. В 1943 г. коэффициент рождаемости был 1,3 %, в 90-е – 1,16 %. Сейчас – 1,5 %. К 2024 году планируется достичь 1,7 %.

Отдельно Владимир Путин отметил проблему с местами в детских садах регионов. Из федерального бюджета на ее решение выделены средства, до 2021 года поручено создать в субъектах 255 тыс. новых мест.

Одним из предложений президента стали ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Это касается семей, где доходы не превышают размер одного прожиточного минимума на человека.

"Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли все оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал", – дополнил Владимир Путин.

Он же сказал, что в каждом субъекте Российской Федерации доходы могут разниться.

"Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Но это не всё. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в среднем это будет 11 тысяч на ребёнка в месяц", - прокомментировал президент.

Получения детских пособий, по словам главы государства, должны упроститься.

Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2026 года. Напомним, до сегодняшнего дня она была до 2021 года.

Кроме этого, маткапитал планируется выплачивать теперь и за первенца с 1 января 2020 года. Его сумма составит 466617 рублей. За второго она увеличится на 150 тыс. – это 616617 рублей.

"Добавлю. Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей", – прокомментировал Владимир Путин.

Школьников с 1 по 4 класс президент предложил обеспечивать бесплатным горячим питанием:

"Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием".

Во всех школах должен быть высокоскоростной Интернет.

С 1 сентября 2020 года 838 тыс. учителей будут получать плюс 5 тыс. рублей в месяц за классное руководство из федерального бюджета.

8 млрд рублей выделено из федерального бюджета на оборудование детских школ искусств.

Каждый год в вузах увеличивать число бюджетных мест, особое внимание уделить университетам в регионах — одно из предложений президента.

Продолжительность жизни возросла. Она достигла 73 лет. Если сравнивать с 2000 годом, это больше на 8 лет. По словам главы государства, это заслуга здравоохранения.

Путин призвал работать над перебоями в поставках жизненно важных лекарств. Он потребовал, чтобы они попадали в больницы в соответствующее время, без задержек.

Президент отметил, что 70 % бюджетных мест в медвузах по специальности "лечебное дело" станут целевыми, по педиатрии - 75 %, по ординатуре - почти 100 %.

Вторым блоком стала экономика. Инфляция в прошлом году составила 3 %. Это ниже установленного ориентира в 4 %.

Ежегодный прирост инвестиций с 2020 года должен составлять не менее 5 %.

Минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума – эту норму надо закрепить в Конституции, заявил Путин. Кроме этого, также закрепить нормы о регулярной индексации пенсий.

Еще одной важной темой стала экология.