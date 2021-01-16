17 января в Динском районе возможен снегопад
Главном управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об ухудшении погодных условий на Кубани.
На территории региона 16-18 января ожидаются обильные снегопады, метель, усиление ветра.
Как сообщается на официальном сайте краевого МЧС, 16 января и до утра 17 января снег прогнозируется преимущественно на Черноморском побережье, в городе Сочи и в юго-восточной части Краснодарского края (в Туапсинском, Апшеронском, Лабинском районах, а также в городах Новороссийск и Геленджик).
17 января снегопады пройдут по всей территории Краснодарского края.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует:
- управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями;
- паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от слабо укрепленных конструкций;
- при движении по краю проезжей части пешеходам обязательно рекомендуется обозначать себя светоотражающими элементами;
- обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении их обрыва звоните по телефонам экстренных служб;
- закрепляйте слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.
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