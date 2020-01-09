18 потребителей в Васюринской 9 января останутся без света

Краснодарские электросети сообщают о возможном неплановом ограничении электроснабжения потребителей на улице Ставского сегодня, 9 января, с 8.00 до 17.00.

Причина — обрезка веток.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).