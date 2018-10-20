19 октября на трассе М 4 «Дон» сгорела фура

19 октября на трассе М 4 «Дон» сгорела фура
Фото очевидцев

19 октября на трассе М 4 «Дон» сгорела фура

  218
14 часов назад Динской районЗагорелся автомобильМ 4 ДонНа М 4 сгорела фураНовости Динского районаПожарТрасса М 4 Дон

Об этом в редакцию «РВС» сообщили очевидцы. «На трассе сгорела фура, дымом заволокло все вокруг), - написали нам.

Как  рассказал «РВС» исполняющий обязанности   начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев, на трассе  М 4 «Дон» в движении загорелся  марки «ДАФ».  Произошло это на 1301 километре в районе станицы Пластуновской после 8 часов вечера.  Водитель пытался сам потушить огонь и только когда понял, что не справляется с ситуацией, позвонил  в МЧС по телефону 01.  На место прибыли три  пожарных автомобиля: один из Динской, один из Пластуновской и один из Кореновского гарнизона из станицы Платнировской.

Огонь потушили, но автомобиль полностью сгорел.

Постардавших нет.

Комментарии