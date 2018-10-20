19 октября на трассе М 4 «Дон» сгорела фура

Об этом в редакцию «РВС» сообщили очевидцы. «На трассе сгорела фура, дымом заволокло все вокруг), - написали нам.

Как рассказал «РВС» исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев, на трассе М 4 «Дон» в движении загорелся марки «ДАФ». Произошло это на 1301 километре в районе станицы Пластуновской после 8 часов вечера. Водитель пытался сам потушить огонь и только когда понял, что не справляется с ситуацией, позвонил в МЧС по телефону 01. На место прибыли три пожарных автомобиля: один из Динской, один из Пластуновской и один из Кореновского гарнизона из станицы Платнировской.

Огонь потушили, но автомобиль полностью сгорел.

Постардавших нет.