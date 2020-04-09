Фото: utec-nvr.com
1900 человек в Динской сегодня останутся без света
Сегодня, 9 апреля, с 8.00 до 17.00 в Динской возможны неплановые отключения электроэнернии по следующим улицам:
пер. Железнодорожный, пер. Краснодарский, пер. Проезжий, пер. Фадеева, ул. Железнодорожная, ул. Кочетинская, ул. Красная, ул. Краснодарская, ул. Революционная, ул. Садовая, ул. Чапаева.
Причина: Монтаж провода оп. 54 - оп.60.
Количество отключенных потребителей: 1900 человек.
Комментарии
Че,братцы,Дуреете???? В карантин отключать свет,это что диверсия????