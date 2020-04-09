1900 человек в Динской сегодня останутся без света

Сегодня, 9 апреля, с 8.00 до 17.00 в Динской возможны неплановые отключения электроэнернии по следующим улицам:

пер. Железнодорожный, пер. Краснодарский, пер. Проезжий, пер. Фадеева, ул. Железнодорожная, ул. Кочетинская, ул. Красная, ул. Краснодарская, ул. Революционная, ул. Садовая, ул. Чапаева.

Причина: Монтаж провода оп. 54 - оп.60.

Количество отключенных потребителей: 1900 человек.