2 ДТП с пострадавшими за 2 дня. Одно из них – массовое

13 августа 2018 года около 13.15 на автодороге Динская – Васюринская произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем Kia Picanto, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с двигающейся во встречном направлении Mazda 6. От удара последнюю откинуло на двигающиеся автомобили Chevrolet Lacetti и Datsun On-do.

В результате ДТП получили повреждения водитель Mazda 6, пассажир Chevrolet Lacetti. Они госпитализированы в Динскую ЦРБ.

14 августа 2018 года случилась авария в станице Динской на улице Комсомольской.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу. Произошло столкновение с ВАЗ-21310, который ехал по главной. От удара ВАЗ-21093 допустил наезд на авто и на опору дорожного знака 2.4 («Уступи дорогу»).

В результате ДТП пострадали пассажир ВАЗ-21093, водитель и пассажир ВАЗ-21310. Они доставлены в Динскую ЦРБ.