2 этап операции «Мак-2019» проходит в Динском районе

С 24 июня по 3 июля на территории Динского района проводится 2 этап оперативно-профилактической операции «Мак-2019».

"Ее цель – предупреждение, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", - сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району.

О местах произрастания наркотикосодержащих растений и лицах, занимающихся их выращиванием, просьба сообщать по телефонам: 102/112 (для любых операторов мобильной связи), 8(86162) 6-15-94 – дежурная часть отдела МВД России по Динскому району.