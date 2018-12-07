20 лет грозит жителю Динского района за сбыт наркотиков

Следственным отделом ОМВД России по Динскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и частям 1 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудникам полиции стало известно о его возможной причастности к незаконному сбыту наркотиков. При проверке сведения подтвердились. Парня задержали в ходе проведения оперативного эксперимента, когда он сбыл гражданину 0,80 грамма «соли», что подтвердило проведенное исследование. Еще свыше 3 граммов N-метилэфедрона полицейские обнаружили и изъяли при проведении личного досмотра задержанного. Установлено, что запрещенные вещества он также планировал сбыть на территории Динского района.

На время предварительного следствия задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.