Скидку 20 % на проезд в поездах получили многодетные семьи

Семьи, имеющие трех и более детей, могут сэкономить на поездках по России в купейных вагонах поездов дальнего следования.

По информации, предоставленной АО «Федеральная пассажирская компания», в рамках государственной политики социальной поддержки многодетных семей, принято решение о предоставлении скидки 20 % на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения. Она предоставляется при покупке билетов взрослым и детям 10-17 лет.

Речь идет о поездах отправлением в июне-июле этого года.

– При этом дети младше пяти лет путешествуют бесплатно, если ребенок не занимает отдельное место, а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, – уточнили в компании.

Оформить билеты по сниженной стоимости можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении документа, подтверждающего статус семьи.