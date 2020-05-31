2000 заявок на техприсоединение поступило в «Россети Кубань» с начала года

С начала 2020 года клиентские офисы Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приняли более двух тысяч заявок на технологическое присоединение энергоустановок абонентов к электросетям компании в пригороде Краснодара, Динском, Северском, Горячеключевском районах края, а также Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея.

Большая часть – свыше 1300 заявок – подана в очном формате до начала введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, 50 человек воспользовались почтой, и более 700 заявок поступило через онлайн-сервисы компании.

Кроме заявок на технологическое присоединение, потребителей также интересуют вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса, среди которых оформление документов на техприсоединение, получение дополнительных услуг, порядок подачи заявки.

Для удобства потребителей все процессы максимально автоматизированы, применяются новые технологии клиентского сервиса. Консультацию можно получить как очно, так и в телефонном режиме. С начала года специалисты клиентских офисов Краснодарских электросетей провели порядка 40 тысяч консультаций по телефону.

С принятием карантинных мер на территории Краснодарского края и Республики Адыгея все клиентские офисы Краснодарского филиала «Россети Кубань» работают дистанционно и продолжают принимать обращения в онлайн-формате. Популярность онлайн-сервисов с каждым днем растет. Только в мае было принято около 400 электронных заявок.

Специалисты предлагают потребителям оптимальные технические решения и обеспечивают комплексный подход к решению любых задач в области электроснабжения. Например, это техприсоединение, обслуживание сетей и сетей освещения, размещение волоконно-оптический линий связи, переустройство воздушных и кабельных линий, оказание дополнительных услуг.

Специалисты компании делают все возможное, чтобы дистанционная подача заявок не сказалась на качестве услуг, предоставляемых жителям: операторы компании помогают оформить документы на техприсоединение, дополнительные услуги, а также проводят консультации потребителей.

Напомним, жители Кубани и Адыгеи могут воспользоваться онлайн-сервисами и услугами специалистов контакт-центра, не выходя из дома. Обращения можно подать через интернет-приемную на официальном сайте компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»).

Заявки на технологическое присоединение, заявки на установку приборов учета можно подать также через Личный кабинет на официальном сайте компании и через Портал-тп.рф. Обращения по вопросам качества электроснабжения можно подать через портал «Светлая страна». По вопросам электроснабжения работает единая горячая линия 8800-100-15-52.

По вопросам эксплуатации «умных» счетчиков можно обращаться: