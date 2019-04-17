23 апреля в Пластуновской закроют железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд в станице Пластуновской будет закрыт для пересечения автотранспортом 23 апреля с 10 до 16 часов.

Краснодарская дистанция пути будет проводить ремонт железнодорожного полотна со снятием переездного настила, заменой рельсошпальной решетки и рихтовкой пути.

Во время ремонта будет полностью перекрыта автодорога. Краснодарская дистанция пути обращается с просьбой не использовать переезд для передвижения в указанное время.