27 человек погибли в ДТП в Динском районе

Третье воскреснье ноября традиционно считается Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

Генеральная Ассамблея ООН официально признала его в октябре 2005 года.

Этот день призван привлечь внимание людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

На территории Динского района с начала 2018 года произошло 202 ДТП, в которых погибли 27 и ранены 287 человек (данные на 16 ноября 2018 года).