28 квартир получили дети-сироты в Южном (фоторепортаж)

Сегодня, 15 октября 2018 года, 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры от государства в поселке Южном.

Событие прошло в торжественной обстановке. Были приглашены первые лица района и края.

Изначально протоиерей отец Григорий прочитал молитву, а также освятил все квартиры.

Заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша поздравил новоселов: «Желаю, чтобы этот дом стал вам уютным гнездышком».

Также он отметил, что уже в 2019 году увеличат субсидию Динскому району до 44 миллионов рублей.

Далее с поздравительным словом к присутствующим обратился глава администрации Динского района Сергей Пономарев: «...мы хотим, чтобы вы жили дружно. Удачи вам!»

Протоиерей отец Григорий отметил, что неспроста квартиры выдали на следующий день после Покрова – это «великая милость от Господа». Он пожелал, чтобы в квартирах новых жильцов царили вера, надежда и любовь, а также мир.

Затем Сергей Гаркуша и Сергей Пономарев вручили ключи от нового жилья их владельцам. Главы поселений также поздравили новоселов и подарили им подарки от администраций.

С ответным словом от новоиспеченных владельцев выступила Вера Малярович, которая вместе с семьей пригласила почетных гостей в свою квартиру на чай.

Для гостей мероприятия выступили народные коллективы и певцы.

Во дворе были накрыты столы с угощениями, где любой желающий мог выпить чая с десертами.

Для детей работали аниматоры, которые подготовили игровую программу.









Журналист «РВС» пообщался с новоиспеченными владельцами квартир.

Ольга Юрченко, Старомышастовское сельское поселение: «Очень рады, сегодня прекрасный день. Ждали его целых 5 лет. Надеемся, что в новой квартире у нас сложится отличная жизнь».

Татьяна Порошина, Динское сельское поселение: «Мы эту квартиру ждали 3 года. Честно говоря, пока даже не верится. Эмоции просто не описать словами. Огромное счастье».