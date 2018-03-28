29 марта на территории Кубани прозвучат сирены

29 марта краевая администрация проводит плановую комплексную проверку технического состояния региональной автоматизированной системы оповещения населения с включением сирен.





Звук сирены – предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности. Означает он «Внимание всем!» Услышав его, необходимо включить телевизор на канал «Кубань 24», проводной приемник – на волну «Радио России», приемник эфирного вещания – на станцию «Первое радио Кубани» и прослушать специальное сообщение.



