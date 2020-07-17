3 дня, чтобы собрать 82000 рублей на реабилитацию Мартину

Мартину Мурадяну из Новотитаровской 10 лет и он борется сразу с несколькими диагнозами: детский церебральный паралич, хронический резидуальный период, спастическая диплегия 2 степени тяжести. Задержка психомоторного развития. Сопутствующие заболевания: эквинусная установка стоп, рекурвация коленных суставов, нарушение осанки, нестабильность в шейном отделе позвоночника, аденоиды 3 ст.

Мальчику нужны постоянные реабилитации.

«Обращаюсь в очередной раз с просьбой об оказании материальной помощи на реабилитацию моему ребенку Мартину. В прошлый раз мы прошли курс реабилитации у питерских специалистов “Развитие без барьеров”. Благодаря вашей помощи мы получили большие результаты: Мартин начал лучше сидеть, контрактуры в ногах и в руках меньше. В плане умственного развития стал намного активнее. Очень хотим пройти очередной курс, который продлится с 20 июля по 20 августа. Необходимая сумма – 82000 руб. Массаж, разработка суставов, лечебная физкультура – все входит в комплексную реабилитацию. Очень надеемся, что сможем собрать нужную сумму за такой короткий срок», – обращается ко всем неравнодушным мама Мартина Рузанна.









Времени на сбор действительно мало, но мама не отчаивается и просит всех неравнодушных помочь. Семье очень хочется отправить сына на реабилитацию к специалистам, ведь неизвестно, когда в следующий раз они приедут в наш город.

Реквизиты: 5469300189114603

Карта привязана к номеру 8-918-675-76-66, Мурадян Рузанна Валерьевна



