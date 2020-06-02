3 июня в Мичуринском сельском поселении отключат свет
В Мичуринском сельском поселении 3 июня с 8 до 18 часов отключат электроэнергию. Об этом сообщили в районном Филиале ПАО “Кубаньэнерго”. Будут проводиться плановые работы по ремонту высоковольтного оборудования ВЛ-10кВ АГР-2.
Улицы в Агрономе, по которым планируется отключение:
- Ленина;
- Олимпийская;
- Юбилейная;
- Кубанская;
- Пролетарская;
- Дорожная;
- Полеводческая;
- Рябиновая;
- Малиновая;
- Абрикосовая;
- Ул. Роз;
- Вишневая;
- Цветочная;
- Солнечная;
- Тихая;
- Севастопольская;
- Новая;
- пер. Новый;
- Садовая;
- Пос. Вишняки по ул. Западная;
- Пос. Янтарный по ул. Победы.
Проведение данных работ необходимо для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей Мичуринского сельского поселения.
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