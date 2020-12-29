3 серьезных ДТП за сутки. 1 человек погиб, 1 – с травмами, 1 – в реанимации

29 декабря в 00:15 ч. на автодороге «Краснодар-Ейск» произошло ДТП.

41-летний водитель двигался со стороны Новотитаровской в сторону Медведовской, наехал на мужчину, который лежал на проезжей части дороги. В результате ДТП гражданин от полученных повреждений скончался до приезда скорой помощи.

29 декабря в 11:50 ч. в Динской тоже случилась авария. 46-летний водитель автомобиля «Лифан» при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и сбил 84-летнего пешехода. В результате ДТП у пешехода сотрясение головного мозга и закрытый перелом шейки бедра. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

Накануне в Динском районе тоже было дорожно-транспортное происшествие.

28 декабря в 19:55 ч. на автодороге М-4 «Дон» 21-летний автомобиля ГАЗ-2705 двигался со стороны Краснодара в сторону Динской. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля КАМАЗ-5410 с полуприцепом Одаз-9385, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ГАЗ», доставлен в ЦРБ Динскую, находится в реанимации.

"Уважаемые участники дорожного движения! Помните о важности соблюдения Правил дорожного движения. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток, водителям следует соблюдать скоростной режим, исключить опасные маневры, четко следовать требованиям дорожных знаков и разметки", – напоминают в Госавтоинспекции Динского района.



