3 суицида за 3 дня в Динском районе

За минувшие выходные в Динском районе трое мужчин покончили жизнь самоубийством.

Утром в пятницу, 24 августа, в поселке Кочетинском родственники обнаружили мертвым 69-летнего мужчину. Он застрелился из ружья. Как стало известно «РВС», мужчина серьезно болел, возможно, именно это и заставило его свести счеты с жизнью.

Вечером этого же дня во дворе своего дома в Динской был обнаружен повешенным 21-летний молодой человек. Бездыханное тело первым увидели родственники, они и обратились в полицию. Погибший был довольно замкнутым человеком, предсмертную записку он не оставил.

В воскресенье, 26 августа, на территории своего домовладения самоубийство совершил 40-летний житель станицы Нововеличковской. Журналисты «РВС» узнали, что мужчина злоупотреблял алкоголем и имел серьезные проблемы со здоровьем. Детей у него не было, предсмертной записки он не оставил.

Как сообщил нам старший следователь следственного отдела по Динскому району следственного управления следственного комитета России по Краснодарскому краю Артем Курчин, по данным случаям назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего.