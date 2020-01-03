3 января в Динском районе на свет появился первый малыш 2020 года. Помимо него сегодня родились еще 2 ребенка. Известно, что одной из этих новорожденных стала девочка Алисия. Время ее рождения - 10:16. Рост малышки - 53 см., вес - 3,5 кг.

Напомним, первым в 2019 году на свет появился мальчик. Произошло это радостное событие 2 января в 10.40. Вес мальчика - 3 кг 550 г, рост - 52 см.

В целом в крае в период времени с 31 декабря (20.00) 2019 года по 1 января (8.00) 2020 года на свет в новогоднюю ночь появились 129 малышей. Среди новорожденных - 69 мальчиков и 60 девочек, из них две двойни.







