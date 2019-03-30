30 марта в мире пройдет акция

«Час Земли» - международная экологическая акция, которая в этом году состоится в 13-й раз. 30 марта в 20.30 предлагается выключить на час свет в знак неравнодушия к будущему планеты.

В это время традиционно отключается подсветка знаковых зданий и памятников в мире. В этом году на 60 минут отключат подсветку Кремля, Красной площади ГУМа и других объектов в Москве.

В Краснодаре не будет гореть декоративное освещение улицы Красной, подсветка некоторых административных зданий.

Простым жителям организаторы предлагают в это время максимально не пользоваться электрооборудованием.

Цель акции – привлечь внимание к проблемам планеты: светового загрязнения, климатических изменений и другим экологическим темам.

А вы готовы на час выключить свет?