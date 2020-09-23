30 сентября – последний день подачи заявлений на выплаты

30 сентября 2020 года – последний день подачи заявлений для назначения выплат, которые были введены в качестве мер господдержки семей с детьми в период распространения коронавируса.

О каких выплатах идет речь:

ежемесячная на детей до 3 лет – по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь;

единовременная на детей с 3 до 16 лет – 10 тысяч рублей за июнь;

дополнительная единовременная на детей до 16 лет – 10 тысяч рублей за июль.

Не все семьи подали заявления на эти выплаты. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю напоминает семьям с детьми до 16 лет, что заявление на выплаты можно подать до 30 сентября 2020 года включительно.

«Единовременная выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рожденных с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года. Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в котором ребенку исполнилось 3 года. Если ребенок родился в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у семьи возникло право на единовременную выплату с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей», – отметили в управлении Пенсионного Фонда в Динском районе.

Формы заявлений на выплаты:

до 3 лет: личный кабинет гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/) или портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395593/1/form);

с 3 до 16 лет: портал Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/).

Заявления на ежемесячную и единовременную выплаты также принимаются в МФЦ и клиентских службах ПФР.

Дополнительная единовременная выплата на детей до 16 лет назначается без дополнительных заявлений.

К сведению: в Краснодарском крае 750 тысяч кубанских семей, воспитывающих 1 млн 150 тысяч детей, получили выплаты в период распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат составила 20 млрд рублей.