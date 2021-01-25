30 января в Динском районе пройдет день донора

Мобильная станция переливания крови будет располагаться в Динской, на территории поликлиники (Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30.

Требование ко всем донорам:

иметь справку об эпидблагополучии, в которой внесена обязательная информация о том, что донор за пределы РФ в течение последних месяцев не выезжал, а также в контакте с заболевшими коронавирусом не состоял.

Взять ее необходимо в поликлинике по месту прописки.

При себе должен быть паспорт.

Для предварительной записи желающие сдать кровь могут обращаться по телефону 8(86162)-6-51-62 или с 9.00 до 14.00 в кабинет переливания крови Динской ЦРБ (кроме субботы и воскресенья).

Если сформируется группа из 80 доноров, то запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови. Кровь будут брать у не более 60 человек, так как на практике оказывается, что у многих в день сдачи обнаруживаются противопоказания (низкий уровень гемоглобина, заболевания и др.).

Если вы записались и планы поменялись, просьба заранее сообщить об этом по телефону:

8(86162)-6-51-62.

Желающие сдать кровь вне записи формируют «живую» очередь в день сдачи.