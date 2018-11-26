34 миллиона выделят на детские поликлиники Динского района

Несколько месяцев назад главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян в своем интервью поделился с журналистом «РВС» планами на ремонт здания женской консультации и переезд детской поликлиники. На каком этапе сейчас запланированные перемены, рассказал руководитель медицинского учреждения.

«Уже сделана проектно-сметная документация на проведение ремонта женской консультации под детскую поликлинику, - рассказывает Эдуард Асланян. - Пройдена экспертиза в крае, то есть все подготовлено. Но финансирование этой программы начнется, скорее всего, в конце первого квартала».



