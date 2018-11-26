34 миллиона выделят на детские поликлиники Динского района
Несколько месяцев назад главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян в своем интервью поделился с журналистом «РВС» планами на ремонт здания женской консультации и переезд детской поликлиники. На каком этапе сейчас запланированные перемены, рассказал руководитель медицинского учреждения.
«Уже сделана проектно-сметная документация на проведение ремонта женской консультации под детскую поликлинику, - рассказывает Эдуард Асланян. - Пройдена экспертиза в крае, то есть все подготовлено. Но финансирование этой программы начнется, скорее всего, в конце первого квартала».
Мы решили, что лучше полностью отремонтировать крыло и после этого осуществлять переход детской поликлиники, чтобы не вызывать на длительный период времени дестабилизацию и дезорганизацию работы. Потому что любой ремонт и переезд - это всегда присутствие этого фактора.
Также главный врач рассказал о начавшихся переменах, связанных с оснащением Новотитаровской и Динской детских поликлиник.
«Уже начали получать первую часть, пусть и не большую, в рамках президентской программы укрепления именно детских поликлиник, - продолжает руководитель Динской ЦРБ. Получили рабочие места врача-отоларинголога и в Новотитаровскую, и в Динскую. Стоимость каждого – 1 миллион 240 тысяч рублей.
К концу года будут получены еще аппараты УЗИ для этих детских поликлиник. То есть по этой программе мы получаем то, что можем размещать только в детских поликлинических учреждениях. В общей сложности в рамках этой программы мы получим оборудование на 34 миллиона рублей в течение трех лет, это 2018, 2019, 2020 годы».
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