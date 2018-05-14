4 ножевых удара от знакомого получил житель Красносельского

Вечером 7 мая 2018 года в селе Красносельском было совершено убийство. В одном из домовладений между двумя мужчинами средних лет во время застолья, после употребления горячительных напитков, завязался конфликт. Дело в том, что хозяин позволил себе нелестно отозваться в адрес своего гостя. В пылу ссоры второй схватил со стола кухонный нож и нанес оппоненту 4 удара, от которых тот скончался.

Труп обнаружила сожительница мужчины, которая и вызвала полицию.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но на следующий день явился с повинной в правоохранительные органы. Сейчас он взят под стражу.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведется следствие», – сообщил следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Зимаковский.