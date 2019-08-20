4200 динчан внезапно остались без света (список адресов)

В редакцию "РВС" около обеда начали обращаться жители станицы Динской: "Пропал свет. Звонили в во всевозможные инстанции, но там внятного ответа не дали".

Журналист связалась с компанией «Кубаньэнерго», где сообщили, что сегодня, 20 августа, в станице Динской с 14.00 до 20.00 проводятся неплановые работы.

Электроэнергии не будет у жителей следующих переулков и улиц: пер. Восточный, пер. Гастелло, пер. Дружбы, пер. Жукова, пер. Зеленый, пер. Киевский, пер. Кубанский, пер. Мызгина, пер. Репина, пер. Степной, пер. Ужгородский, пер. Флотский, ул. 300 лет Кубанского войска, ул. 70 лет Октября, ул. Береговая, ул. Гоголя, ул. Грибоедова, ул. Дмитрова, ул. Дружбы, ул. И. Франко, ул. К. Маркса, ул. Коммунальная, ул. Кубанская, ул. Малая, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Орджоникидзе, ул. Парковая, ул. Р. Люксембург, ул. Рябовола, ул. Свободы, ул. Славянская, ул. Степная, ул. Строителей, ул. Таманская, ул. Ужгородская, ул. Ульянова, ул. Центральная, ул. Энгельса, ул. Янковского.

Горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.