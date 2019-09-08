43-летняя женщина из Пластуновской нашлась

Сегодня, 8 сентября, «РВС» стало известно, что пропавшая около двух недель назад Елена Галактионова - жительница Пластуновской, нашлась.

Ранее мы писали, что 43-женщина ушла из дома и не вернулась. Ее сестра из Краснодара Екатерина не могла дозвониться до нее несколько дней, а когда приехала в Пластуновскую, Елены там не было.

Соседи думали, что она отправилась к сестре в Краснодар.

Екатерина рассказала, что Елену обнаружили в одном из медучреждений Краснодара. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.