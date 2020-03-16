49 нарушений на пассажирских перевозках - итоги операции «Автобус»

49 нарушений на пассажирских перевозках - итоги операции «Автобус»

49 нарушений на пассажирских перевозках - итоги операции «Автобус»

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43 минуты назад Газета РВСГАИГИБДДДинской районНовостиНовости Динского районаОперация автобусПолицияПроверка автобусов ГИБДД

С 10 по 13 марта на территории Динского района проводился первый этап профилактического мероприятия «Автобус». Его целью было пресечение нарушений законодательства при пассажирских автобусных перевозках.

Проводились рейды, на которых сотрудники ГИБДД проверяли техническое состояние автобусов, наличие у водителей необходимых документов, соблюдение транспортной дисциплины.

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Личным составом ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району проверено 98 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. Зафиксировано 49 административных правонарушений, большинство из которых - управление транспортом, техническое состояние которого не соответствует нормам.

48 материалов было составлено на водителей, а 1 - на должностных лиц за выпуск на линию транспорта, имеющего нарушение правил эксплуатации.

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