5 ДТП в Динском районе за новогодние праздники

С 31 декабря 2018 года по 2 января 2019 года в Динском районе произошло 5 ДТП. В двух из них есть пострадавшие.

Вот наиболее серьезные аварии.

31 декабря в 12.50 в Динской на улице Кольцевой неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не выбрал безопасную скорость и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие — дерево. После скрылся с места ДТП пешком. Пострадал пассажир авто, он доставлен в Динскую ЦРБ.





1 января в 1.45 ночи в Динской на улице Тельмана водитель автомобиля «Мазда» не выбрал безопасную скорость и при повороте не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на опору ЛЭП.





1 января в 13.00 неустановленный водитель, управляя неустановленным авто, отъезжая от дома на улице Коммунаров в Новотитаровской, не убедился в своем маневре и допустил наезд на пешехода. Пострадавший доставлен в Динскую ЦРБ. Свидетелей данного ДТП просьба позвонить по телефону 8(938)50-43-550.