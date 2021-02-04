Фото: архив РВС
5 февраля Евгений Пергун расскажет об итогах 2020-го и планах на 2021 год
Глава Динского района выступит завтра в 14.00 на открытой сессии. Он отчитается о работе администрации в 2020 году и поделится планами на 2021-й.
Жители Динского района тоже смогут послушать Евгения Пергун. Правда, в прямых эфирах, так как на территории Краснодарского края действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия с численностью участников более 100 человек до сих пор под запретом.
Сессия будет транслироваться в режиме реального времени в официальных интернет-сообществах администрации Динского района.
С 14.00 прямые эфиры будут доступны по ссылкам:
Комментарии
И,о Динском райгазе,тоже расскажет Как надо шкуру драть с людей?????