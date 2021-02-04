5 февраля Евгений Пергун расскажет об итогах 2020-го и планах на 2021 год

5 февраля Евгений Пергун расскажет об итогах 2020-го и планах на 2021 год
Фото: архив РВС

5 февраля Евгений Пергун расскажет об итогах 2020-го и планах на 2021 год

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3 часа назад Администрация Динского районаГазета РВСГлава Динского районаГлава Динского района Евгений ПергунДинской районНовости Динского районаОтчет администрации Динского районаОтчет главы Динского районаОтчет Евгения Пергун

Глава Динского района выступит завтра в 14.00 на открытой сессии. Он отчитается о работе администрации в 2020 году и поделится планами на 2021-й.

Жители Динского района тоже смогут послушать Евгения Пергун. Правда, в прямых эфирах, так как на территории Краснодарского края действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия с численностью участников более 100 человек до сих пор под запретом.

Сессия будет транслироваться в режиме реального времени в официальных интернет-сообществах администрации Динского района.

С 14.00 прямые эфиры будут доступны по ссылкам:

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Комментарии

Коронавирус
Коронавирус 3 часа назад

И,о Динском райгазе,тоже расскажет Как надо шкуру драть с людей?????

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