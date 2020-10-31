5-ая очередь реконструкции Комсомольского парка продолжается (видео)
В Динской продолжается 5-я очередь реконструкции Комсомольского парка.
Она началась в марте этого года.
Пандемия внесла свои коррективы.
Закончить работы здесь должны были до 31 августа, однако в конце октября они ещё идут полным ходом.
В рамках 5-ой очереди обстраиваются пляж, поля для пляжного футбола и волейбола. Предусмотрено наружное освещение, установка площадок и лавочек.
Уже появились тротуарные дорожки, сейчас высаживают деревья.
Напомним, проектной организацией объекта является ООО «Альфа», а генеральным подрядчиком – НАО «ДСУ № 1».
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