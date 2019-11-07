5 шахматистов представили Динской район в Небуге

С 26 октября по 2 ноября в поселке Небуг состоялось открытое первенство шахматной академии «Каисса». Динской район представляли 5 человек. Трое из них добились права участвовать в первенстве международного школьного шахматного союза, который состоится на зимних каникулах в январе там же - в Небуге.

По итогу турнира двукратная чемпионка ЮФО Анна Ким заняла 1 место. Кроме нее участвовали: Матвей Вахтенко (ученик 1 класса), Максим Купцов (2 класс), Мария Кудрявцева и Даниил Сеник (3 класс).

Все ребята являются воспитанниками академии шахмат «Каисса» в Динской. Соревнования проходили по швейцарской системе.

Теперь шахматисты поборются за право участвовать в первенстве Европы, которое будет проходить в этом году в Греции.