5 способов избавиться от осенней хандры

Второй месяц осени уже в самом разгаре. Конечно, кубанская осень более солнечная и теплая, чем в центральной части страны, но и наши люди иногда подвергаются хандре и депрессии. «РВС» подготовила для вас 5 советов как избавиться от плохого настроения и улучшить общее самочувствие.

Больше бывайте на природе

Пока еще теплая и солнечная погода, чаще выбирайтесь с семьей и друзьями на природу. Можно устроить уютный пикник с чаем.

Если не хочется выходить на улицу — придумайте себе повод. Сходите в магазин, навестите подругу, выберитесь в парк пофотографировать золотую осень.

Правильно питайтесь

Сейчас особенно много свежих фруктов и овощей. Готовьте различные салаты, варите каши, составляйте десерты из фруктов.

Также ученые советуют есть больше рыбы, ведь она содержит полезные Омега-3 жирные кислоты и витамин В12, помогающие справиться даже с клинической депрессией.

Высыпайтесь

Здоровый сон полезен всегда. Для того, чтобы утром чувствовать себя бодрыми, ложитесь спать чуть раньше. Составьте распорядок дня, тогда вы сможете все успевать, при этом находить время на полноценный 8-часовой сон.

Если у вас есть возможность, отдыхайте в обед. Если же вы не можете это сделать — просто посидите с закрытыми глазами несколько минут.

Займитесь спортом

15-минутная утренняя зарядка поможет не только быстрее проснуться, но и взбодриться. Если вы работаете в офисе, то старайтесь каждый час немного размять мышцы — пройдитесь по коридору, сходите себе за водой и т. д.

Посещение спортивного зала поможет не только привести в порядок фигуру, но и очистить мысли. Кроме этого, позитива прибавится, ведь занятия спортом активируют выработку гормона радости.

Найдите интересное хобби

Вы давно хотели нарисовать картину или начать писать стихи? Сейчас — самое время это сделать. Думали выучить новый язык? Вперед. Вспомните, чем вы хотели заняться, но так и не сделали этого. Новое увлекательное хобби позволит совсем забыть о хандре.



