518 водителей привлечены к ответственности за тонировку

Госавтоинспекция Динского района информирует: по итогам 12 месяцев 2018 г. в крае при надзоре за дорожным движением выявлено более 92 тысяч тонированных транспортных средств сверх установленной нормы. Несмотря на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, привлечены только 518 водителей.

Уважаемые участники дорожного движения, помните о недопустимости эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, а также предметами, ограничивающими обзорность с места водителя (шторки, сетки и т. п.).